Автоугонщики больше не смогут красть, «чтобы покататься»

Важный законопроект подготовлен законодателями Санкт-Петербурга . Он позволит избавиться от возможности двойной трактовки в делах о краже транспортных средств. Похитители машин больше не смогут безнаказанно уводить транспорт, «чтобы покататься».

По данным «Парламентской газеты», в случае принятия закона автоугонщики уже не смогут уходить от ответственности. В настоящее время злоумышленники нередко прикрываются правовыми пробелами и привлекаются правоохранительными органами к ответственности не по статье 158 УК РФ («Кража»), а по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Законопроект петербуржцев призван приравнять угон транспортных средств к хищению. По мнению председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, «на данный момент, когда существует частная собственность и множество способов защитить автомобиль, злоумышленник, прежде чем сесть за руль, должен проделать ряд действий, направленных именно на завладение транспортным средством. Не важно, что потом он не сможет его реализовать. Он завладел самовольно чужой собственностью и для потерпевшего имущество является похищенным». Таким образом, речь изначально идёт именно о хищении.

По словам Андрея Кутепова, законопроект поддержали Следственный комитет и МВД. Однако уже сейчас параллельно прорабатывается альтернативный законопроект, в котором не будет отменяться статья про угон, но будет усилена ответственность, в том числе имущественная.

Напомним, в 2017 году, по данным полиции, в Москве и Санкт-Петербурге было раскрыто не более 20% от всего числа таких преступлений.

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