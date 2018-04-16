Google заявила о достижении цели в 100% возобновляемой энергии

Компания Google объявила о достижении целевого показатели в 100% возобновляемой энергии. Об этом сообщает портал Greentech Media. Объемы корпоративных закупок электричества, произведенного на основе ВИЭ, превысили годовое энергопотребление всех офисов и 15 центров обработки данных Google по всему миру.

По словам старшего вице-президента по вопросам технической инфраструктуры Урса Хельцле, Google стала первой компанией такого масштаба, достигшей подобного результата. IT-гигант заключил соглашения о закупке 3 ГВт солнечной и ветровой энергии на сумму $3 млрд Они позволили компании выполнить свою цель в области ВИЭ. Как отметил Хельцле, полностью обеспечить непосредственные потребности на базе возобновляемых источников пока невозможно. Речь идет о том, что каждый киловатт-час электричества, использованного в 2017 году Google, соответствовал киловатт-часу, выработанному «зелеными» мощностями, которые были построены специально для компании, хотя произведенная ими энергия не всегда идет напрямую на ее нужды.

Кевин Хейли, менеджер по маркетингу программ в Институте Скалистых Гор (Rocky Mountain Institute, RMI), специализирующемся на инновациях в области устойчивого развития, в особенности энерго— и ресурсоэффективности, подтвердил, что Google достиг целевого показателя благодаря трем вышеупомянутым соглашениям. Они, по данным мониторинга, проводимого Центром по использованию возобновляемых источников энергии в бизнесе (Business Renewables Center) при RMI, обеспечили 2,4 ГВт новых генерирующих мощностей — и это только в США . В общей сложности у Google — 26 проектов в сфере ВИЭ по всему миру.

В ноябре компания EDF Renewable Energy объявила, что после ввода в эксплуатацию ветростанции Glacier’s Edge, штат Айова, в декабре 2019 года, поставит Google 200 МВт электроэнергии. В конце прошлого года IT-гигант заключил соглашения с Avangrid Renewables о поставках 536 МВт энергии с ВЭС Coyote Ridge и Tatanka Ridge, штат Южная Дакота, и с Enel — со станции Red Dirt, штат Оклахома.

Компания в сотрудничестве с Альянсом покупателей возобновляемой энергии (Renewable Energy Buyers Alliance) и информационной платформой RE-Source добивается законодательных изменений, которые упростят корпоративные закупки ветровой и солнечной энергии. «Мы хотим достичь того момента, когда возобновляемые и другие безуглеродные источники будут непрерывно питать наши предприятия, каждый час, каждый день», — заявил Урс Хельцле. По его словам, важно поддерживать и более мелких покупателей — например, коммунальные предприятия — и инновационные решения для отдельных зданий, такие как солнечные панели на крышах. Google стремится закупать больше возобновляемой энергии в регионах присутствия, но это остается проблематичным.

Материал предоставлен проектом “+1”.