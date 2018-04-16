Стало известно, когда переделают «туалетный» фонтан и сам парк Мира

Ярославле срочно переделывают благоустройство в парке Мира, который находится между проспектом Ленина, улицами Городской вал и Свободы. Подрядчика обязали переделывать «туалетную» плитку на фонтане в парке и завершить благоустройство самой территории после проверки прокуратуры

Выяснилось, что на благоустройство парка потратили больше десяти миллионов рублей, халтурную работу оплатили. Теперь за свой счёт подрядчик переделывает работу.

— Мы тут работаем до конца мая, — рассказал рабочий с площадки. — До лета должны закончить.

Сейчас работы у фонтана идут полным ходом. И именно сюда в разгар ремонта власти предложили перенести митинг против московского мусора, запретив проводить его в центре Ярославля.