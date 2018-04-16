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Стало известно, когда переделают «туалетный» фонтан и сам парк Мира
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Стало известно, когда переделают «туалетный» фонтан и сам парк Мира 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле срочно переделывают благоустройство в парке Мира, который находится между проспектом Ленина, улицами Городской вал и Свободы. Подрядчика обязали переделывать «туалетную» плитку на фонтане в парке и завершить благоустройство самой территории после проверки прокуратуры.
Выяснилось, что на благоустройство парка потратили больше десяти миллионов рублей, халтурную работу оплатили. Теперь за свой счёт подрядчик переделывает работу.
— Мы тут работаем до конца мая, — рассказал рабочий с площадки. — До лета должны закончить.
Сейчас работы у фонтана идут полным ходом. И именно сюда в разгар ремонта власти предложили перенести митинг против московского мусора, запретив проводить его в центре Ярославля.
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