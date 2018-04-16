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Мёртвая рыба снова заполнила озеро в Кунашакском районе
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Мёртвая рыба снова заполнила озеро в Кунашакском районе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Мёртвая рыба покрыла поверхность озера Шугуняк, сообщил местный активист Рустам Хасанов.
В Интернете появилось фото и видео, на котором видно, что поверхность озера покрыта огромным количеством мёртвой рыбы. По мнению активиста, всё это последствия деятельности местного предприятия, которое таким образом избавилось от нереализованной продукции.
Представители местной администрации пояснили, что возможно произошёл мор рыбы из-за недостатка кислорода в то время, когда озеро было покрыто льдом. Сейчас озеро освободилось ото льда, и мёртвая рыба всплыла на поверхность.
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