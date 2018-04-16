Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится из‑за ремонта с 17 апреля

Несколько электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) будут ездить по измененному расписанию со второй половины апреля из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Во второй половине апреля железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на Казанском направлении МЖД. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, в том числе после эксплуатации инфраструктуры в зимний период и перед началом массовых летних перевозок», — говорится в сообщении.

Так, 17 апреля с 6:00 до 16:00 специалисты заменят стрелочные переводы на станции «Черусти», а 26 апреля с 5:30 до 16:00 — на станции «Кривандино». В связи с этим временно изменится расписание четырех электричек, курсирующих на участке Куровская — Черусти.

20 и 21 апреля с 6:40 до 16:40 железнодорожники заменят рельсошпальную решетку на первом главном пути перегона Пески — Голутвин и на станции «Голутвин».

«В дни указанных работ временно изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Рязанью и подмосковным Раменским. Корректировки будут внесены в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках Шиферная — Голутвин, Рязань-1 — Дивово, Виноградово — Голутвин, Фаустово — Голутвин, платформа 88 километр — Голутвин, платформа 86 километр — Шиферная, Шиферная — Быково и Виноградово — платформа 88 километр. Также у нескольких электричек изменится количество остановок на маршруте», — уточняется в материале.

Железнодорожники просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).