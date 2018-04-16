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Фирма из Новосибирска заплатит более 300 тыс. руб. штрафа за незаконный ввоз детских ковриков из Китая
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Фирма из Новосибирска заплатит более 300 тыс. руб. штрафа за незаконный ввоз детских ковриков из Китая 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Таможенники Находки Приморского края задержали около тысячи не задекларированных детских ковриков, ввезённых из Китая новосибирской компанией. За нарушение таможенных правил ей придётся заплатить 307 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.
Контейнер с игрушками прибыл в порт Восточный. По заполненной декларации на товары в контейнере находилось почти 4 тонны детских игрушек (куклы, конструкторы, машинки, роботы и другие). Но при досмотре контейнера сотрудник таможни обнаружили еще 990 (300 кг) детских ковриков для игры с машинками, которые не указали в декларации.
По данному инциденту Находкинской таможней было возбуждено административное дело по статье «недекларирование» (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ), а товар задержали.
С начала 2018 года таможенники Находки возбудили 250 дел об административных правонарушениях. Из них 42% по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование или недостоверное декларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).
Наказание по статье ч. 1 статьи 16.2 КоАП России предусматривает штраф для юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с возможной конфискацией товаров.
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