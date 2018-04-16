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Кредитный рейтинг МРСК Урала достиг уровня ruAA
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Кредитный рейтинг МРСК Урала достиг уровня ruAA 

Уралинформбюро 27 минут назад
Фото: Уралинформбюро
16 апреля 2018 года рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило ОАО «МРСК Урала» рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний на уровне ruAA по национальной шкале. Прогноз по рейтингу — стабильный, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
На оценке экспертов положительно сказались монопольные рыночные позиции Общества, важное значение МРСК Урала как элемента технической инфраструктуры Единой энергетической системы России и стабильная структура собственности.
В рейтинговом агентстве отметили уровень рентабельности ОАО «МРСК Урала», комфортную структуру погашения долга, прогнозный уровень ликвидности и невысокий уровень долговой нагрузки. В RAEX ожидают, что компания продолжит финансировать капитальные затраты за счет операционного денежного потока без привлечения новых заимствований.
Также высокую оценку получили качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности МРСК Урала.
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