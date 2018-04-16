Кредитный рейтинг МРСК Урала достиг уровня ruAA 

16 апреля 2018 года рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило ОАО «МРСК Урала» рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний на уровне ruAA по национальной шкале. Прогноз по рейтингу — стабильный, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
На оценке экспертов положительно сказались монопольные рыночные позиции Общества, важное значение МРСК Урала как элемента технической инфраструктуры Единой энергетической системы России и стабильная структура собственности.
В рейтинговом агентстве отметили уровень рентабельности ОАО «МРСК Урала», комфортную структуру погашения долга, прогнозный уровень ликвидности и невысокий уровень долговой нагрузки. В RAEX ожидают, что компания продолжит финансировать капитальные затраты за счет операционного денежного потока без привлечения новых заимствований.
Также высокую оценку получили качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности МРСК Урала.