Предприниматели получат сто «золотых аккаунтов» на электронной площадке

Московский бизнес сможет воспользоваться системой продвижения товара в сети

Столичные власти намерены поддержать выход местных компаний на электронную площадку Alibaba.com . Московский экспортный центр выкупил сто «золотых» аккаунтов в этой системе. Об эксперименте заявил в понедельник, 16 апреля, Глава городского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

Он отметил возрастающий интерес бизнес к продвижению собственной продукции и услуг в сети.

— Если предприниматель не разберётся с вопросами ведения аккаунта, ему помогут специалисты. Возможно, у ряда компаний окажутся свои кадры, — рассказал глава ведомства. — Первое, что нужно сделать для получения премиального аккаунта, зарегистрироваться и подать заявку на сайте Московского экспортного Центра.

Алексей Фурсин подчеркнул, что преференциям доступна только для столичных предприятий.