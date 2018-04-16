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Предприниматели получат сто «золотых аккаунтов» на электронной площадке
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Предприниматели получат сто «золотых аккаунтов» на электронной площадке 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский бизнес сможет воспользоваться системой продвижения товара в сети
Столичные власти намерены поддержать выход местных компаний на электронную площадку Alibaba.com. Московский экспортный центр выкупил сто «золотых» аккаунтов в этой системе. Об эксперименте заявил в понедельник, 16 апреля, Глава городского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Он отметил возрастающий интерес бизнес к продвижению собственной продукции и услуг в сети.
— Если предприниматель не разберётся с вопросами ведения аккаунта, ему помогут специалисты. Возможно, у ряда компаний окажутся свои кадры, — рассказал глава ведомства. — Первое, что нужно сделать для получения премиального аккаунта, зарегистрироваться и подать заявку на сайте Московского экспортного Центра.
Алексей Фурсин подчеркнул, что преференциям доступна только для столичных предприятий.
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