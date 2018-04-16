«Усилили эффект эвакуации»: школьники распылили перцовый баллончик на учениях

Ученик столичной школы № 1429 распылил перцовый баллончик во время тренировочной эвакуации. В распоряжении «360» оказались кадры, сделанные во дворе учреждения.

На записи видно, как к воротам подъезжают реанимобиль и бригада скорой помощи. Некоторых детей увозят в больницу.

ЧП произошло днем 16 апреля. По данным экстренных служб, пострадали три школьницу, у одной из которых врачи диагностировали отек Квинке.

Хулиганом, который сорвал эвакуацию, оказался пятиклассник. После случившегося с ним проведут профилактическую беседу, но отчислять не будут. Из-за его поступка эвакуацию провели быстрее, чем это изначально планировалось.