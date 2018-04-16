Давайте научимся разговаривать

Москвичи меня удивляют. Мы все живем в квартирах, и большинство из нас — их собственники. А управляющие компании, которые мы нанимаем, — персонал, обслуживающий вашу недвижимость. И вы имеете полное право требовать качественного исполнения услуг. Вот из этого принципа и следует исходить.

Управляющая компания должна быть перед нами абсолютно прозрачна. Согласно Постановлению правительства Москвы № 731, УК обязана на своем сайте (а значит, этот сайт должен быть) выкладывать о себе всю информацию, вплоть до отчета о расходовании ваших средств. Если этого не делается — жалуйтесь в Мосжилинспекцию, коммунальную компанию оштрафуют. Потому что жильцы, повторю, должны знать о своей управляющей компании все.

Также имейте в виду, что в каждой УК есть специалист по связям с населением, а иногда и целый отдел. При возникновении сложных вопросов обращаться следует именно туда. Ну, например, сосед снизу сносит перегородку, и вы опасаетесь, что завтра у вас провалится пол. Или, например, вы считаете, что вам неправильно начисляют плату за тепло — тоже идите разбираться к коммунальщикам. Кстати, каждый руководитель управляющей компании обязан дважды в месяц принимать жильцов — можно записаться к нему на прием и обсудить любой находящийся в его компетенции вопрос. В общем — идите и разговаривайте, вам никто не мешает. Крайне важно и то, что управляющие компании недавно получили право созывать общее собрание собственников. Теперь они, например, имеют право ставить вопрос о сборе средств на какие-то неотложные работы. Скажем, починку кровли. Это дает коммунальщикам возможность эффективнее выполнять свою работу и не допустить появления в доме каких-то серьезных проблем. В общем, закон предусматривает для диалога все возможности. Давайте научимся ими пользоваться. В эффективном диалоге заинтересованы все.