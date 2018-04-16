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Посетителям центра соцобслуживания в Дмитровском рассказали об основах работы с Microsoft Word
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Посетителям центра соцобслуживания в Дмитровском рассказали об основах работы с Microsoft Word 

Управа района Дмитровский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В рамках программы «Московское долголетие» подопечные центра соцобслуживания Дмитровского посетили занятие «Компьютерная грамотность», посвященное редактору Microsoft Word. Как сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева, урок прошел в школе № 1125.
— Конечно, освоить программу для многих было непросто, но каждый ученик, внимательно слушая педагога, непременно добьется результата, — поделилась Беляева.
Отметим, что центр соцобслуживания Дмитровского района располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)
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