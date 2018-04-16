Посетителям центра соцобслуживания в Дмитровском рассказали об основах работы с Microsoft Word

В рамках программы «Московское долголетие» подопечные центра соцобслуживания Дмитровского посетили занятие «Компьютерная грамотность», посвященное редактору Microsoft Word. Как сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева, урок прошел в школе № 1125. — Конечно, освоить программу для многих было непросто, но каждый ученик, внимательно слушая педагога, непременно добьется результата, — поделилась Беляева. Отметим, что центр соцобслуживания Дмитровского района располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)