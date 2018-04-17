Индустриальный парк Заволжского моторного завода планируется включить в реестр Минпромторга РФ

Соответствующее поручение дал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин по итогам рабочего визита на ЗМЗ. Эта мера позволит резидентам парка получить дополнительные налоговые льготы и субсидии из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

На данный момент в индустриальном парке уже работают 15 резидентов, но пока они не получают поддержку из федерального бюджета. Включение в реестр Минпромторга РФ также позволит парку рассчитывать на господдержку создания и модернизации инфраструктуры.

«У Заволжья есть огромный потенциал развития, город может увеличить экспорт, увеличить объем инвестиций в производство, стать одним из ведущих российских центров локализации производства автокомпонентов», — отметил Никитин.

Кроме того, Глеб Никитин дал поручение подготовить необходимые документы для заключения специального инвестиционного контракта с ООО «Литейный завод „РосАЛит“» — предприятием, функционирующим на территории ЗМЗ и занимающимся выпуском литых деталей для автопрома.

Ранее сообщалось, что петербургская фирма отремонтирует восемь вагонов нижегородского метро.