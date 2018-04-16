Глеб Никитин посетит Заволжский моторный завод 

Глеб Никитин посетит Заволжский моторный завод17 апреля в Заволжье глава региона Глеб Никитин примет участие в торжественной церемонии, посвященной 60-летию Заволжского моторного завода.
В программе торжеств — осмотр производства и награждение 121 лучшего работника ЗМЗ и дочерних компаний наградами министерства промышленности и торговли РФ и правительства Нижегородской области. Также Глеб Никитин проведет рабочую встречу с Вадимом Швецовым — гендиректором компании «Соллерс», в структуру которой входит ЗМЗ.