Глава Нижегородской области поручил добиться льгот для ЗМЗ

В пресс-службе пояснили, что такое поручение Никитин сделал по итогам встречи с генеральным директором ПАО «Соллерс» — генеральным директором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым . Заволжский моторный завод входит в структуру компании «Соллерс». На этой встрече Никитин и Швецов обсуждали перспективы развития индустриального парка на площадке завода.

"Глава региона сказал, что в индустриальном парке работают 15 резидентов и поручил региональному министерству промышленности совместно с управляющей компанией парка ЗМЗ подготовить необходимые документы и направить их в Минпромторг РФ. По словам Никитина, заявку необходимо подать в ближайшие месяцы. Включение в официальный реестр позволит Заволжскому индустриальному парку получить федеральную господдержку на создание и модернизацию инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как сообщил Швецов, чьи слова приводит пресс-служба, Минпромторг России сейчас утвердил федеральную стратегию по развитию промышленности. По словам директора «Соллерс», в стратегию будут добавлены дополнительные требования для всех игроков рынка по увеличению локализации производства двигателей и трансмиссии, что является номенклатурой, производимой компанией.

Он добавил, что по итогам переговоров с главой региона стороны «наметили дорожную карту», которая позволит увеличить доходы бюджета Нижегородской области и создать новые рабочие места.

В настоящее время численность рабочих, задействованных на предприятиях, расположенных в границах индустриального парка ЗМЗ, превышает 6 тысяч человек. Объем инвестиций за 2016 год превысил 1 миллиард рублей.

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