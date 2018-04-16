Удмуртия в минуту: кредиты для Удмуртии и состояние бульвара Гоголя в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Рабочий понедельник, 16 апреля, подошел к концу. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Удмуртия в минуту: кредиты для Удмуртии и состояние бульвара Гоголя в Ижевске

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Кредиты:

Удмуртия планирует занять в банках 5 млрд рублей. Для этого власти проведут 5 аукционов. Кредиты планируется взять «в целях погашения долговых обязательств» республики.

Бульвар «подтаял»:

Бульвар Гоголя в Ижевске не смог безболезненно перезимовать. На состояние городской территории пожаловались пользователи соцсетей. Власти Ижевска пообещали «доработать пробелы».

Ограничение скорости:

Часть улицы 10 лет Октября в Ижевске перестанет быть скоростной. Речь идет об отрезке между улицами 9-е Января и 40 лет Победы. Разрешенная скорость там составит 60 километров в час.

Нападение собак:

В Ижевске бродячие собаки покусали десятилетнюю девочку. Инцидент произошел в районе 97-й школы. Пострадавший ребенок попал в больницу. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Маскот для «Ижстали»:

Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» выбрали маскота для команды. В голосовании победил Ёжик. Он обошел Сталевара на 125 голосов. В опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек.