«Космос» и «Москва» открылись, потому что исправили нарушения? 

В Ставрополе открылись крупные торгово-развлекательные центры которых обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности.
Прокурор Промышленного района краевого центра отказался от иска к управляющей компании «Космос» и «Учётно-хозяйственной группе», которая обслуживает ТЦ «Москва», поэтому суд снял обеспечительные меры, из-за которых комплексы были закрыты.
«Претензии, которые предъявлялись к этим торговым центрам, сняты, потому что владельцы устранили все нарушения, и сейчас здания безопасны для посетителей, — сообщил помощник прокурора района Роман Стукалов. — Замечаний было много, в том числе по датчикам задымлённости, преградам на пути к эвакуационным выходам».
Он напомнил, что прокуратура возбуждала административные дела против должностных и юридических лиц торговых центров по статье КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Их должны рассматривать в Госпожнадзоре, однако информации о наказании виновных пока нет.