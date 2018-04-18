«Космос» и «Москва» открылись, потому что исправили нарушения?

Ставрополе открылись крупные торгово-развлекательные центры которых обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности.

Прокурор Промышленного района краевого центра отказался от иска к управляющей компании «Космос» и «Учётно-хозяйственной группе», которая обслуживает ТЦ «Москва», поэтому суд снял обеспечительные меры, из-за которых комплексы были закрыты.

«Претензии, которые предъявлялись к этим торговым центрам, сняты, потому что владельцы устранили все нарушения, и сейчас здания безопасны для посетителей, — сообщил помощник прокурора района Роман Стукалов. — Замечаний было много, в том числе по датчикам задымлённости, преградам на пути к эвакуационным выходам».