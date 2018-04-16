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Из харьковского метро эвакуировали около 70 человек из-за шумовой гранаты
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Из харьковского метро эвакуировали около 70 человек из-за шумовой гранаты 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«15 апреля около 22.40 в вагоне электропоезда на станции метро «Победа» («Перемога» — укр.) граждане нашли предмет конусной формы с чекой. Сотрудники полиции эвакуировали 70 лиц. Движение поездов не останавливалось. Все поезда шли к станции «Алексеевская», — говорится в сообщении.
Как удалось выяснить экспертам-взрывотехникам, найденный предмет является страйкбольной шумовой гранатой. Информация о событии внесена в Журнал единого учета правонарушений.
При этом на Украине серьезно стоит проблема с распространением настоящего оружия, которое везут из зоны конфликта участники боевых действий. Так, ранее в Одессе обнаружили и изъяли крупный арсенал оружия.
В частности, полицейские изъяли пистолет Макарова, два пистолета «Вальтер», винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин «Зброяр Z-10», более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.
При этом ранее в ВСУ была разовая крупная поставка карабинов «Зброяр Z-10», проспонсированная фирмой «Рошен». Тогда украинские военные высоко оценили комплект, куда входила винтовка.
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