Из харьковского метро эвакуировали около 70 человек из-за шумовой гранаты

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«15 апреля около 22.40 в вагоне электропоезда на станции метро «Победа» («Перемога» — укр.) граждане нашли предмет конусной формы с чекой. Сотрудники полиции эвакуировали 70 лиц. Движение поездов не останавливалось. Все поезда шли к станции «Алексеевская», — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить экспертам-взрывотехникам, найденный предмет является страйкбольной шумовой гранатой. Информация о событии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

При этом на Украине серьезно стоит проблема с распространением настоящего оружия, которое везут из зоны конфликта участники боевых действий. Так, ранее в Одессе обнаружили и изъяли крупный арсенал оружия.

В частности, полицейские изъяли пистолет Макарова, два пистолета «Вальтер», винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин «Зброяр Z-10», более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.