В ЯНАО выделили полмиллиарда рублей на очистку воды в семнадцати поселениях

На Ямале в 2018 году из бюджета автономного округа выделили 480 млн рублей на установку блочных водоочистных сооружений в 17 поселениях Красноселькупского, Пуровского, Тазовского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов. В 2017 году было выделено 194 млн рублей на приобретение 9 блочных установок водоочистки в поселках Тазовский и Пуровск, в селах Антипаюта, Толька, Катравож, Лопхари и Овгорт.

По словам директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа Дмитрия Афанасьева , помимо финансирования из окружного бюджета в минувшем году блочные установки по очистке воды приобрели также за счет средств предприятий. «Ямалкоммунэнерго» в рамках производственной программы установило станции очистки воды в селах Сюнай-Сале и Самбург, «Спецтеплосервис» — в сельских поселениях Белоярск и Зеленый Яр.

Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что в автономном округе исполняют задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению прозрачности, эффективности системы ЖКХ, по повышению качества питьевой воды.