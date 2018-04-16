Ещё
В ЯНАО выделили полмиллиарда рублей на очистку воды в семнадцати поселениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЯНАО выделили полмиллиарда рублей на очистку воды в семнадцати поселениях 

ИА Север-Пресс 42 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в 2018 году из бюджета автономного округа выделили 480 млн рублей на установку блочных водоочистных сооружений в 17 поселениях Красноселькупского, Пуровского, Тазовского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов. В 2017 году было выделено 194 млн рублей на приобретение 9 блочных установок водоочистки в поселках Тазовский и Пуровск, в селах Антипаюта, Толька, Катравож, Лопхари и Овгорт.
По словам директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа Дмитрия Афанасьева, помимо финансирования из окружного бюджета в минувшем году блочные установки по очистке воды приобрели также за счет средств предприятий. «Ямалкоммунэнерго» в рамках производственной программы установило станции очистки воды в селах Сюнай-Сале и Самбург, «Спецтеплосервис» — в сельских поселениях Белоярск и Зеленый Яр.
Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что в автономном округе исполняют задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным по обеспечению прозрачности, эффективности системы ЖКХ, по повышению качества питьевой воды.
По словам директора профильного ведомства, в ближайшие несколько лет все муниципалитеты округа с населением более 500 человек будут обеспечены чистой питьевой водой. Кроме того, в течение ближайших трех лет в таких поселениях установят очистные канализационные сооружения. Устанавливать будут уже готовые сооружения блочного типа, имеющие сертификаты и по пожарной безопасности и Роспотребнадзора и всех надзорных органов. Единственное, что остается местным властям, то это в рамках софинансирования построить основание для объекта, выделить площадку и подвести инфраструктуру.
ИА Север-Пресс: последние новости
Лучшие добровольцы Ямала станут участниками парада Победы и шествия Бессмертного полка На Ямале предотвращают лавины и потопы В Тюмени представили «дорожную» карту развития Арктики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии245
Трамп предъявил России новое обвинение356
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки517
Ответ США признали губительным для россиян114
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение