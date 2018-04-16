Суд Петербурга не стал привлекать Федора Бондарчука третьим лицом по делу о «Смешариках»

Продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский являются основателями компании «Арт Пикчерс Студия», которая подала иск к ООО «Смешарики» о компенсации убытков и упущенной выгоды за международный прокат трех мультфильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю» на сумму 126,7 млн рублей.

"На сегодняшний день у суда отсутствуют основания о привлечении гражданина Бондарчука к делу", — сказал судья.

В ходе заседания представитель заявителя сообщил, что убытки компании повлияют на доход Федора Бондарчука, так как его доля в «Арт Пикчерс Студия» составляет более 50%, кроме того, продюсер может пояснить, «как были [проведены] переговоры, какие обязательства не выполнены». Представитель ответчика о привлечении Бондарчука возражал, так как продюсер «поручителем по кредиту не являлся.»

Суд также отказал в привлечении к делу в качестве соответчика компании Odin's Eye Entertainment, которая являлась дистрибьютором мультфильмов в международном прокате. Следующее заседание назначено на 21 мая.

Об иске

Как ранее сообщали ТАСС в ООО «Арт Пикчерс Студия», компания является основным инвестором, который привлек более 150 млн рублей заемных средств для производства фильмов. Эти средства планировалось возместить, в том числе за счет проката за рубежом.

По словам истца, дистрибьюцией мультфильмов занималась Odin's Eye Entertainment на основании заключенного в 2016 году с ООО «Смешарики» договора. При этом ООО «Смешарики» нарушило свои обязательства перед дистрибьютором, в том числе компания не поставила в срок материалы по мультфильму, в результате чего истец не получил гарантированное вознаграждение как правообладатель.

В группе компаний «Рики», которая занимается продвижением мультфильмов о смешариках и представляет интересы ответчика, ранее сообщали, что считают иск необоснованным. И считают, что ситуация, приведшая к иску, возникла в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств международным агентом, осуществляющим дистрибьюцию полнометражной кинофраншизы о Смешариках, а требования должны быть адресованы международному агенту.

О смешариках

По данным официального сайта ГК «Рик», сериал «Смешарики» повествует о жизни круглых персонажей в «Стране Смешариков». При этом у бренда также есть полнометражные мультфильмы «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю». У сериала насчитывается 12 млрд минут просмотров и 600 часов в эфире телеканалов.