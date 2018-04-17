Полистовский заповедник планирует разбить парк под Псковом на средства от сдачи макулатуры 

ПСКОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация Полистовского заповедника Псковской области запустила первый экомарафон по сбору макулатуры «Бумажный бум» и намерена на вырученные средства разбить парк в поселке Бежаницы под Псковом. Об этом сообщила ТАСС специалист по экологическому просвещению Полистовского заповедника Светлана Никитина.
"Средства, вырученные от сдачи макулатуры, пойдут на озеленение парков поселка Бежаницы. Тем более у нас в поселке разрабатывается новый парк, там аллея туй недосаженная, и вот мы хотим аллею дружбы посадить, нужно как минимум 20 саженцев", — пояснила собеседница агентства.
Она также добавила, что экомарафон пройдет в четырех номинациях: для организаций, для образовательных учреждений, для школьных классов, а также для семей. Победители в каждой номинации получат сертификаты на посещение экскурсии по экотропе «Плавницкое болото». «Экомарафон призван напомнить людям о необходимости бережно относиться к природе и дает возможность каждому внести свой вклад в сохранение планеты», — сказала Никитина.
Представители Полистовского заповедника также отметили, что переработка 1 тонны макулатуры спасает десять деревьев, экономит 20 тыс. литров воды и 1 тыс. кВт электроэнергии.