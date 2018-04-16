В Белом доме заявили, что скоро примут дополнительные санкции против России 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение по дополнительным санкциям против России будет принято в ближайшем будущем.
«Мы изучаем вопрос о дополнительных санкциях против России, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем», — приводит Bloomberg заявление Сандерс.
15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что в понедельник, 16 апреля, будет объявлено об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийской химической программой.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.