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В Белом доме заявили, что скоро примут дополнительные санкции против России
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В Белом доме заявили, что скоро примут дополнительные санкции против России 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение по дополнительным санкциям против России будет принято в ближайшем будущем.
«Мы изучаем вопрос о дополнительных санкциях против России, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем», — приводит Bloomberg заявление Сандерс.
15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что в понедельник, 16 апреля, будет объявлено об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийской химической программой.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал возможность введения США новых санкций против России.
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