Дмитрий Азаров потребовал от Минтранса предоставить расчёты по речным перевозкам

Минтранс не планирует увеличивать количество судов, но при этом намеревается решить вопрос незаконных перевозок. В верности расчётов ведомства усомнился глава региона Дмитрий Азаров

Отдельно обсуждается организация речных перевозок. @D_Azaroff подверг сомнению расчеты @Mintrans163, согласно которым справиться с пассажиропотоком планируется имеющимся составом судов. Одновременно предполагается справиться с проблемой незаконных перевозок. ➡

— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 16 апреля 2018 г.

На сегодняшнем оперативном совещании обсудили вопрос пассажиропотока на речном транспорте в предстоящем сезоне. Об этом в твиттер-аккаунте сообщает департамент информационной политики администрации губернатора. Глава региона выразил сомнение в том, что министерство правильно подходит к решению проблемы переправы пассажиров через Волгу: «Мы боремся с незаконными перевозками, но нужны компенсирующие меры. За счёт чего задачу планируете решать? Количество судов не увеличили, и считаете, проблемы не будет?» После этого Дмитрий Азаров потребовал предоставить ему все необходимые расчёты.