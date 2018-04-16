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Дмитрий Азаров потребовал от Минтранса предоставить расчёты по речным перевозкам
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Дмитрий Азаров потребовал от Минтранса предоставить расчёты по речным перевозкам 

ТРК Губерния 40 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Минтранс не планирует увеличивать количество судов, но при этом намеревается решить вопрос незаконных перевозок. В верности расчётов ведомства усомнился глава региона Дмитрий Азаров.
Отдельно обсуждается организация речных перевозок. @D_Azaroff подверг сомнению расчеты @Mintrans163, согласно которым справиться с пассажиропотоком планируется имеющимся составом судов. Одновременно предполагается справиться с проблемой незаконных перевозок. ➡
— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 16 апреля 2018 г.
На сегодняшнем оперативном совещании обсудили вопрос пассажиропотока на речном транспорте в предстоящем сезоне. Об этом в твиттер-аккаунте сообщает департамент информационной политики администрации губернатора. Глава региона выразил сомнение в том, что министерство правильно подходит к решению проблемы переправы пассажиров через Волгу: «Мы боремся с незаконными перевозками, но нужны компенсирующие меры. За счёт чего задачу планируете решать? Количество судов не увеличили, и считаете, проблемы не будет?» После этого Дмитрий Азаров потребовал предоставить ему все необходимые расчёты.
Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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