В подмосковном Королеве полицейские провели акцию «Знакомство с профессией»

В рамках акции «Знакомство с профессией» полицейские провели в Центре кинологической службы УМВД России по г.о. Королев экскурсию для детей, проживающих в замещающих семьях.

Сотрудники полиции, член Общественного совета при УМВД Алексей Федосеев и представители Королевского хуторского казачьего общества рассказали детям о работе кинологов. В ходе экскурсии ребята увидели, как содержатся и тренируются собаки, какие породы применяются на службе в полиции, в каких направлениях и как с ними можно работать.

Полицейские рассказали ребятам о том, как служебные собаки помогали солдатам защищать Родину. В годы Великой Отечественной войны в армию были набраны на службу около 60 тысяч псов. Они шли с солдатами бок о бок, делили окоп и паёк, трудились и погибали. На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были представлены все фронты Великой Отечественной войны и все рода войск. Вслед за сводными полками и колоннами боевой техники по Красной площади шли собаки со своими проводниками.

Дети с большим интересом слушали и задавали вопросы. Радость у ребят вызвало общение с дружелюбными служебными собаками. Они поблагодарили полицейских за возможность узнать много нового и интересного о кинологической службе.