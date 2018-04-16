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В подмосковном Королеве полицейские провели акцию «Знакомство с профессией»
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В подмосковном Королеве полицейские провели акцию «Знакомство с профессией» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
В рамках акции «Знакомство с профессией» полицейские провели в Центре кинологической службы УМВД России по г.о. Королев экскурсию для детей, проживающих в замещающих семьях.
Сотрудники полиции, член Общественного совета при УМВД Алексей Федосеев и представители Королевского хуторского казачьего общества рассказали детям о работе кинологов. В ходе экскурсии ребята увидели, как содержатся и тренируются собаки, какие породы применяются на службе в полиции, в каких направлениях и как с ними можно работать.
Полицейские рассказали ребятам о том, как служебные собаки помогали солдатам защищать Родину. В годы Великой Отечественной войны в армию были набраны на службу около 60 тысяч псов. Они шли с солдатами бок о бок, делили окоп и паёк, трудились и погибали. На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были представлены все фронты Великой Отечественной войны и все рода войск. Вслед за сводными полками и колоннами боевой техники по Красной площади шли собаки со своими проводниками.
Дети с большим интересом слушали и задавали вопросы. Радость у ребят вызвало общение с дружелюбными служебными собаками. Они поблагодарили полицейских за возможность узнать много нового и интересного о кинологической службе.
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