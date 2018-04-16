Уходят лучшие: Эксперт оценил печальную участь звезды «Дома-2»

Ольга Орлова сбежала из «Дома-2» не выдержав бесконечного потока вранья и пустословия. Телеведущая демонстративно покинула съемочную площадку реалити-шоу.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил Dni.Ru , что этот печальный исход был вполне ожидаем. По мнению специалиста телеведущая больше не могла наступать на горло себе и своим принципам, поэтому пожертвовала возможностью стабильно появляться в эфире и хорошим заработком.

"Ольга Орлова удивительно долго продержалась в шоу, в котором ее не ждал по сути никто в качестве ведущей. То, что Ольга сказала о «Доме-2», что это сплошное вранье и фикции, этим она безусловно не открыла Америку. Орлова производит впечатление искреннего человека, который постоянно подобную грязь месить просто не готов, даже за очень большие деньги. Рано или поздно она должна была уйти с «Дома-2», это явно не ее место", — сообщил Манукян.

Специалист уверен, что проект пора свернуть, а участников-лоботрясов необходимо отправить восвояси. «Однако мне кажется, что всем этим бездельникам уже давно пора разойтись по домам, а шоу пора закрывать. Это не „Что? Где? Когда?“. Там думать не учат», — заявил эксперт.

Напомним, что ведущая Ольга Орлова сбежала со съемочной площадки городских квартир «Дома-2». Демонстративно собрав свои вещи из гримерки, она покинула проект. Ее коллега Андрей Черкасов пытался спасти ситуацию и уговаривал коллегу остаться, но та была полна решимости.

"Я не могу приходить на шоу и разбирать здесь какие-то провокации. Мне, честно, просто стыдно. Ребята, я извиняюсь. Зачем мне разбирать провокации Сороки? Не хочу! Надоело просто. Я абсолютно спокойна, но ухожу", — кричала взбешенная Орлова. Пока не известно, что именно так разозлило телеведущую.