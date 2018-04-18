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Miral анонсировала открытие Warner Bros. World™ Abu Dhabi на острове Яс 25 июля 2018 года
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Miral анонсировала открытие Warner Bros. World™ Abu Dhabi на острове Яс 25 июля 2018 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
АБУ-ДАБИ (ABU DHABI), ОАЭ, April 18, 2018/PRNewswire/ — Компания Miral, создатель разнообразных аттракционов в Абу-Даби, сегодня анонсировала открытие крытого тематического парка Warner Bros. 25 июля 2018 года. После запланированного на это лето открытия Warner Bros. World™ Abu Dhabi представит широкой публике шесть увлекательных локаций, включая DC Metropolis и Gotham City, а также Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch and Warner Bros. Plaza. Входные билеты в парк можно приобрести уже сейчас на веб-сайте http://www.wbworld.com.
Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, нажмите:
https://www.multivu.com/players/uk/8311351-miral-warner-bros-world-abu-dhabi-july/
"Открытие парка Warner Bros. World Abu Dhabi символизирует очередной знаковый этап в расширении властями эмирата ассортимента туристических продуктов и превращении Абу-Даби в первоклассное туристическое направление. Парк послужит отличным дополнением к уже имеющемуся обширному спектру аттракционов на острове Яс, — отметил глава правления компании Miral Его превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak). — Для нас большая честь сотрудничать с подразделением потребительских продуктов Warner Bros. над созданием крупнейшего в мире крытого тематического парка Warner Bros. у нас в Абу-Даби. На фоне наших усилий по привлечению большего числа гостей и повышению привлекательности ОАЭ как международного туристического направления мы очень рады, что поклонники легендарных анимационных героев смогут в полной мере насладиться плодами нашего партнёрства, а также увлекательными и разнообразными развлечениями нового парка".
Развлекательный комплекс площадью 1,65 млн кв. футов обещает в этом июле подарить своим гостям поистине захватывающее приключение, в первые в регионе объединив под одной крышей самых легендарных персонажей. Парк с 29 суперсовременными аттракционами для всей семьи, уникальными интерактивными развлечениями, тематическими ресторанами и торговыми центрами создаст невиданную ранее атмосферу для всех своих посетителей, которые получат возможность окунуться в мир любимых героев.
"Мы вместе с Miral, не покладая рук, трудились над воссозданием вселенной легендарных анимационных франшиз DC Entertainment, Looney Tunes и Hanna-Barbera, — прокомментировал президент подразделения потребительских продуктов Warner Bros. — Нашей первоочередной задачей является создание продуктов, продолжающих наши истории, и вовлечение наших поклонников, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться плодами своего труда с гостями этого сенсационного парка уже этим летом".
Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Багз Банни, Вайл И. Койот и Скуби-Ду будут самым что ни на есть волшебным образом оживать на глазах у посетителей парка, проходящих сквозь знаменитый «щит» Warner Bros.
Приключения начинаются с Warner Bros. Plaza — локации в стиле «ар-деко», посвящённой Золотому веку Голливуда и легендарной истории Warner Bros. Изюминкой этой локации, выступающей своеобразным порталом в другие зоны парка, служит All-Star Spectacular — грандиозное шоу, пробуждающее к жизни героев легендарной кинотеки Warner Bros. Локация Metropolis будет встречать своих гостей сверкающим городским ландшафтом, защищаемым от сил зла Суперменом и другими членами Лиги справедливости — Чудо-женщиной, Флэшем, Зелёным фонарём, Киборгом и Акваменом. На темных улицах Gotham City посетители смогут повстречаться со знаменитыми злодеями DC — Джокером, Харли Квинн и Загадочником, — и воочию понаблюдать, как эти преступники исчезают в ночи при появлении Бэтмена. Локация Cartoon Junction оживляет наши детские мечты под неизменно солнечным небом. Здесь все члены семьи смогут весело провести время в компании Багза Банни, Скуби-Ду, Тома и Джерри. Увлекательные приключения в стиле «Ябба-Дабба-Ду!» начинаются с доисторического городка Bedrock, где гости локации повстречаются с любимой семейкой современного каменного века — Флинстоунами. Прогуливаясь по анимационному миру Dynamite Gulch, посетители парка смогут воочию понаблюдать за безумной гонкой Вайл И. Койота и Скороход, а также лично познакомиться с Марвином Марсианином и Джетсонами.
Warner Bros. World™ Abu Dhabi станет отличным дополнением к уже имеющемуся широкому спектру развлечений на острове Яс. Уже сейчас гостей острова ждут Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Yas Marina Circuit — место проведения Гран-при Формулы-1 Etihad Airways в Абу-Даби, а также множество других первоклассных аттракционов, ресторанов и отелей.
Чтобы узнать больше о Warner Bros. World Abu Dhabi или приобрести билеты, посетите веб-сайт http://www.wbworld.com. Присоединяйтесь к обсуждению парка в социальных сетях с хэштэгом #WBWorld.
https://mma.prnewswire.com/media/678042/Miral_And_Warner_Bros.jpg  (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678042/Miral_And_Warner_Bros.jpg) Video: https://www.multivu.com/players/uk/8311351-miral-warner-bros-world-abu-dhabi-july/
Source: Miral & Warner Bros. World
Warner Bros. World Abu Dhabi, Рашад Аль-Гадбан (Rashad Al Ghadban), менеджер по связям с общественностью и коммуникациям, RGhadban@wbworld.com, +971-249-790-87; Weber Shandwick для Warner Bros. World Abu Dhabi, Нада Эльбаршуми (Nada Elbarshoumi), Nelbarshoumi@webershandwick.com, +971-244-944-57; Warner Bros. Consumer Products, Стефани Кларк (Stephanie Clark), директор по коммуникациям и связям с общественностью, Stephanie.clark@warnerbros.com
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