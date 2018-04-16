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АМПП: Менять тарифы на парковку в Москве на данный момент нет необходимости
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АМПП: Менять тарифы на парковку в Москве на данный момент нет необходимости 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.
«С учетом начала тестового периода, который был, я напомню в 2012 г., мы постоянно проводим замеры того, что происходит, как меняются предпочтения автовладельцев, как меняются предпочтения пешеходов, что происходит с занятостью машиномест. Я могу сказать, что повышение, которое мы провели в декабре 2016 г., было достаточно сбалансированным. Мы проводили достаточное количество опросов, изучали данные коллег из центра организации дорожного движения (ЦОДД), мы приобщали к этой работе отечественных и международных экспертов. На сегодняшний день нет смысла что-то менять», — сказал А. Гривняк.
По его словам, АМПП продолжает ежедневно изучать ситуацию с парковочным пространством в столице для того, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на те или иные изменения.
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