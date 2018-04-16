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Вопрос о санкциях против РФ всегда находится на рассмотрении Белого дома
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Вопрос о санкциях против РФ всегда находится на рассмотрении Белого дома 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 16 апреля. Американская администрация постоянно рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщила в понедельник в эфире телеканала Fox News руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Что касается новых санкций [в отношении России], то это тот вопрос, который всегда нами рассматривается, — сказала она. — Я не буду выступать с какими-либо заявлениями до того, как это сделают Белый дом или другие ведомства. Мы следим за развитием ситуации с санкциями".
О последних антироссийских ограничительных мерах Вашингтон объявил 6 апреля. Они были введены в отношении семи крупных предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила 15 апреля, что Вашингтон готовится ввести новые санкции в отношении Москвы.
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