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Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций в ближайшее время
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Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций в ближайшее время 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в ближайшее время, передает Reuters.
"Мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций против России, решение может быть принято в ближайшем будущем", — отметила Сандерс.
Она не назвала причину подготовки нового пакета санкций, однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что возможность их введения связана с ситуацией в Сирии.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал заявление США о новых антироссийских санкциях.
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