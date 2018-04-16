Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций в ближайшее время

"Мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций против России, решение может быть принято в ближайшем будущем", — отметила Сандерс.

Она не назвала причину подготовки нового пакета санкций, однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что возможность их введения связана с ситуацией в Сирии