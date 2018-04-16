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Стойку с дорожными знаками на улице Руставели восстановили коммунальщики
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Стойку с дорожными знаками на улице Руставели восстановили коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы восстановили стойку с дорожными знаками, расположенную при въезде в один из дворов по улице Руставели. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от местного жителя.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«По указанному адресу стойка с дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» восстановлена в нормативное положение и закреплена, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
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