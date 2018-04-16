Суд отменил оправдательный приговор по делу о взрыве на шахте в Коми

"Верховный суд республики сегодня при рассмотрении жалобы прокуратуры на оправдательный приговор обвиняемым по делу о взрыве на шахте «Воркутинской» приговор этот отменил и направил дело на новое рассмотрение в Воркутинский городской суд", — сообщила ТАСС пресс-секретарь Верховного суда региона Наталия Смирнова

Причиной аварии 11 февраля 2013 года стал взрыв метанопылевоздушной смеси. По данным следствия, горные выработки на аварийном участке находились во взрывоопасном состоянии из-за скопления в них большего количества сухой угольной пыли и высокой концентрации в камере приводов метана, выделяющегося из добытого угля.

В нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности гибель 19 человек, обвинялись три сотрудника шахты — бывшие главный инженер шахты «Воркутинская» Сергей Моисеев , начальник участка по добыче угля № 8 Андрей Лучинин и начальник участка вентиляции и техники безопасности Данила Вихров.

По версии следствия, обвиняемые систематически допускали нарушения правил безопасности при ведении горных работ и не принимали мер по их устранению, что привело к взрыву метанопылевоздушной смеси и воспламенению угольной пыли на лаве 832-го участка по добыче угля № 8 шахты «Воркутинская». В результате аварии от полученных травм и отравления угарным газом погибли 19 горняков, одному шахтеру был причинен тяжкий вред здоровью. Материальный ущерб компании «Воркутауголь» превысил 212 млн рублей. Дело долго расследовалось, возвращалось на доследование. Обвиняемые вины не признали и в итоге были оправданы Воркутинским городским судом, приговор обжаловала республиканская прокуратура.