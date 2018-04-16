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Северяне отметили Вороний день в Тюмени
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Северяне отметили Вороний день в Тюмени 

Красный Север 52 минуты назад
Фото: Красный Север
На обрядовом празднике ханты ямальские студенты были главными героями сценки, готовили уху, прыгали через нарты, метали тынзян. И украсили березу сушками — символом солнца.
К активистам «Кедра» присоединились студенты медицинского вуза, школьники, ветераны из ямальских и югорских землячеств. Гулянья по традиции прошли недалеко от озера Андреевского, которое коренные северяне считают землей предков. Правда, после расставания с археологическим музеем-заповедником немного изменилась локация, теперь северян принимает тюменский оздоровительный лагерь «Витязь», расположившийся по соседству с музеем.
Организаторы подчеркнули: Вороний день они не пропускают уже 24 года. Каждый раз обязательно готовят северные угощенья: уху на костре, оленину, лосятину, пироги с ягодами.
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