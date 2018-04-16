Орлова дошла до ручки на «Доме-2»

Певица Ольга Орлова заявила о том, что она устала работать на съемках реалити-шоу «Дом-2». Она намерена покинуть телепроект.

Во время съёмок Орлова встала и пошла собирать вещи. Ведущую довели участники проекта, которые на постоянной основе врут друг другу.

«Я не могу приходить и разбирать какие-то провокации. Мне просто стыдно. Ребята, я извиняюсь. Зачем мне разбирать провокации? Не хочу! Надоело просто», — сказала Орлова.

Своё мнение высказал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.

«Даже ведущие уже не готовы терпеть всё то вранье и фикции, которые царят на «Доме-2». Честно говоря, для меня стал большим шоком тот факт, что Ольга Орлова год назад пришла в это шоу и ещё большим шоком стало, что она так долго в нем продержалась. Я не знаю Ольгу лично, но на меня она всегда производила впечатление искреннего человека, которому не все равно, где работать и в чём участвовать. Наконец, она сказала главное: что ей надоели бесконечные провокации на шоу, что половину его участников попросту нужно выгнать по домам. А я бы сказал больше, всех этих бездельников уже давно пора разогнать, и шоу закрыть», — сказал он.