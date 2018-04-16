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В Госдуме высказались о возможном аресте имущества Абрамовича в Великобритании
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В Госдуме высказались о возможном аресте имущества Абрамовича в Великобритании 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о возможном аресте имущества владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича в Великобритании.
"Ну что сказать, это все в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство.
А сейчас в Великобритании приняли закон, что если любая покупка и любая сумма, если не ошибаюсь, свыше £50 тыс., то ты должен обосновать происхождение своих средств. Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не сможет, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Но Роман Абрамович вероятно попадет в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании", — цитирует Лебедева Sport24.
По мнению депутата, Абрамович понимал, на что шел, когда уезжал за границу с капиталом.
"Ведь президент Путин, еще по моему, два года назад сказал, обращаясь ко всем: «Возвращайтесь». Видимо уже тогда Путин знал то, что мы узнаем только сейчас. Но не все послушались и не все услышали", — отметил Лебедев.
По его мнению, в случае, если у Абрамовича отнимут имущество, 75% россиян будут этому рады.
Ранее сообщалось, что Абрамович может оказаться в санкционном списке британских властей.
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