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Лебедев: «Убегая за границу с капиталом, Абрамович знал, на что идет»
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Лебедев: «Убегая за границу с капиталом, Абрамович знал, на что идет» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал возможный арест имущества владельца «Челси» Романа Абрамовича в Великобритании.
«Ну что сказать, это все в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство. А сейчас в Великобритании приняли закон, что если любая покупка и любая сумма, если не ошибаюсь, свыше 50 тысяч фунтов, то ты должен обосновать происхождение своих средств. Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не сможет, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Но Роман Абрамович вероятно попадет в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании.
Такие же вопросы, я думаю, будут к подавляющему большинству тех бизнесменов, которые сейчас находятся в Англии со своим капиталом. Отнимут ли клуб у Абрамовича? Может быть и отнимут «Челси» у него, ну что поделать, каждый знал на что идет и прекрасно понимал, что убегая за границу с капиталом, рано или поздно подобная ситуация возникнуть может.
Ведь президент Путин, еще по моему, два года назад сказал, обращаясь ко всем: «Возвращайтесь». Видимо уже тогда Путин знал то, что мы узнаем только сейчас. Но не все послушались и не все услышали. Ну чем мы можем в этой ситуации помочь? Я думаю, что если Роман Абрамович пострадает в этой ситуации, и власти Великобритании наложат арест на его имущество, 75% населения нашей страны будет в восторге хлопать в ладошки. Вот такой у нас народ, что поделать», — сказал Лебедев беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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