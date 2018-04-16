Лебедев: «Убегая за границу с капиталом, Абрамович знал, на что идет»

«Ну что сказать, это все в качестве санкционных мер, которые они стараются наложить и применяют по отношению к нашей стране. Есть вопрос о незаконном вывозе капитала и незаконном обогащении ряда олигархов, которые на протяжении последних десятилетий вагонами везли в Великобританию деньги и получали там убежище и гражданство. А сейчас в Великобритании приняли закон, что если любая покупка и любая сумма, если не ошибаюсь, свыше 50 тысяч фунтов, то ты должен обосновать происхождение своих средств. Большинство наших олигархов, я уверен, обосновать не сможет, потому что трудно обосновать средства, которые ты украл. Но Роман Абрамович вероятно попадет в число тех бизнесменов, к которым будут соответствующие вопросы у властей Великобритании.

Такие же вопросы, я думаю, будут к подавляющему большинству тех бизнесменов, которые сейчас находятся в Англии со своим капиталом. Отнимут ли клуб у Абрамовича? Может быть и отнимут «Челси» у него, ну что поделать, каждый знал на что идет и прекрасно понимал, что убегая за границу с капиталом, рано или поздно подобная ситуация возникнуть может.