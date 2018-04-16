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Комиссия МГД поддержала законопроект о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00
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Комиссия МГД поддержала законопроект о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала принять в первом чтении законопроект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Причина, по которой предлагается ввести такое правило голосования до 22:00 проста: максимально удовлетворить права граждан на реализацию своего избирательного права. Не секрет, что многие из нас возвращаются вечером в воскресенье, 9 сентября — это пик закрытия дачных сезонов, это первый выходной после трудовой недели у школьников, дороги будут загружены.
Люди для того, чтоб успеть проголосовать до 20:00 должны выезжать со своих дачных районов с 16:00-17:00 часов в воскресенье. Вариант, который мы предлагаем, это время отодвигает, количество граждан, которые смогут воспользоваться данным положением увеличивается», — сказал начальник управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти правительства Москвы Андрей Парамонов.
Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект, которым предлагается продлить время голосования на выборах в местные органы власти до 22:00.
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