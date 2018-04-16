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Стихи о главном православном празднике прозвучали на Трофимова
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Стихи о главном православном празднике прозвучали на Трофимова 

Управа Южнопортового района 51 минуту назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121 на улице Трофимова прозвучала литературно-музыкальная композиция, приуроченная к празднику Святой Пасхи. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Праздник Святой Пасхи в библиотеке ознаменовался чудесным выступлением «маленького ангела» — учащейся воскресной школы Новодевичьего монастыря Корчагиной Алисы. Поэтические строки русских поэтов о самом главном православном празднике и пасхальные песни порадовали читателей и гостей библиотеки, наполнив всех присутствующих невидимым светом и теплом, — сообщил Тепляков.
Вечер закончился дружеским чаепитием с традиционными куличами. (ео)
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