Научно-практическая конференция о проблемах и перспективах развития современного бухучета прошла в МИИТ

В Институте экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ) состоялась первая национальная научно-практическая конференция «Современный бухгалтерский учет: проблемы и перспективы развития». Организатором мероприятия стала кафедра «Международный финансовый и управленческий учет» (МФиУУ).

ПАО «Трансконтейнер», В рамках события были рассмотрены инновационные подходы к развитию современного бухгалтерского учета и аудита, а также влияние IT-рисков на достоверность финансовой отчетности. В работе конференции приняли участие руководители бухгалтерской службы ОАО «РЖД» АО «ФПК» , а также представители компании «EY».

Также в этот день была торжественно открыта аудитория имени профессора Красова, который многие десятилетия проработал на кафедре «Бухгалтерский учет и статистика», приемником которой стала кафедра «МФиУУ». (то)