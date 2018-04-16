Ещё
Ракету в технике оригами смастерили юные гости в библиотеке на Пулковской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракету в технике оригами смастерили юные гости в библиотеке на Пулковской 

Управа района Головинский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В четверг, 12 апреля, в библиотеке № 45 на Пулковской улице прошла познавательная программа «К заветным тайнам, планетным далям», приуроченная ко Дню космонавтики.
— В этот день ребята посмотрели презентацию о покорении космоса человеком, приняли участие в играх «Собери ракету», «Звездопад», отгадывали загадки. Прозвучали стихи и песни о космосе, — уточнили в библиотеке.
Помимо этого, дети смастерили ракету в технике оригами и украсили ее аппликацией.
Напомним, библиотека № 45 находится по адресу Пулковская улица, дом 3, корпус 1. (ео)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
На Головинском шоссе примут письма и фотографии для Книги памяти Центр госуслуг на Головинском шоссе оснастили подсветкой В центре «Радость» на Михалковской пройдет праздник «Цветущая весна»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии246
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки519
Ответ США признали губительным для россиян123
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение