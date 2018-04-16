Ракету в технике оригами смастерили юные гости в библиотеке на Пулковской

В четверг, 12 апреля, в библиотеке № 45 на Пулковской улице прошла познавательная программа «К заветным тайнам, планетным далям», приуроченная ко Дню космонавтики.

— В этот день ребята посмотрели презентацию о покорении космоса человеком, приняли участие в играх «Собери ракету», «Звездопад», отгадывали загадки. Прозвучали стихи и песни о космосе, — уточнили в библиотеке.

Помимо этого, дети смастерили ракету в технике оригами и украсили ее аппликацией.

Напомним, библиотека № 45 находится по адресу Пулковская улица, дом 3, корпус 1. (ео)