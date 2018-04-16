Ещё
В «Космическое путешествие» вместе с «Энергией.RU» отправилась местная ребятня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Космическое путешествие» вместе с «Энергией.RU» отправилась местная ребятня 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Центр досуга и спорта «Энергия.RU» организовал космическое путешествие для детей от 6 до 11 лет в субботу, 14 апреля.
Настоящая орбитальная станция, черные дыры, обученный экипаж: все, что нужно для путешествия в космос, ждало ребят. Все проходило на оборудованной в нужной тематике детской площадке. Мероприятие было построено по определенному сюжету.
— Цель экспедиции — получить допуск к экскурсии в соседние солнечные системы и найти братьев по разуму. Перед началом путешествия членов экипажа проверили, насколько они спортивные, решительные и умеют ли работать в команде. После прохождения испытаний путешественники запаслись топливом и отправились в космос. Минуя черные дыры, они добрались до неизведанной планеты и оставили там капсулу с посланием от землян, — рассказала газете «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева.
Она также привела примеры спортивных испытаний. Организаторы провели игру, направленную на удержание мяча на кольце. Для этого к нему были привязаны ленты, за которые дети держались. Также ребята играли в «Центрифугу» и «Гусеницу».
— Все активно участвовали в конкурсах, громко смеялись и помогали друг другу, — добавила Марина Сухарева.
Фото: предоставила специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/16/39946/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
«Активные граждане» оценят работу своего детского врача или медсестры Буклеты «Грамотный гражданин» начали раздавать в центрах госуслуг Апрельскую встречу с главой управы посветят празднованию Дня Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила неожиданную поддержку90
Действия России встревожили Израиль460
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Российский «Панцирь» отбил атаку США54
Ответ США признали губительным для россиян398
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение