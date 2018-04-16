В «Космическое путешествие» вместе с «Энергией.RU» отправилась местная ребятня

Центр досуга и спорта «Энергия.RU» организовал космическое путешествие для детей от 6 до 11 лет в субботу, 14 апреля.

Настоящая орбитальная станция, черные дыры, обученный экипаж: все, что нужно для путешествия в космос, ждало ребят. Все проходило на оборудованной в нужной тематике детской площадке. Мероприятие было построено по определенному сюжету.

— Цель экспедиции — получить допуск к экскурсии в соседние солнечные системы и найти братьев по разуму. Перед началом путешествия членов экипажа проверили, насколько они спортивные, решительные и умеют ли работать в команде. После прохождения испытаний путешественники запаслись топливом и отправились в космос. Минуя черные дыры, они добрались до неизведанной планеты и оставили там капсулу с посланием от землян, — рассказала газете «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева.

Она также привела примеры спортивных испытаний. Организаторы провели игру, направленную на удержание мяча на кольце. Для этого к нему были привязаны ленты, за которые дети держались. Также ребята играли в «Центрифугу» и «Гусеницу».

— Все активно участвовали в конкурсах, громко смеялись и помогали друг другу, — добавила Марина Сухарева.

Фото: предоставила специалист по связям с общественностью ЦДиС «Энергия.RU» Марина Сухарева

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/16/39946/