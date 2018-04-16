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Родители в ужасе от анфаса Свинки Пеппы
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Родители в ужасе от анфаса Свинки Пеппы 

Tlum.ru 55 минут назад
Фото: Tlum.ru
Вы когда-нибудь задумывались о том, как должна выглядеть Свинка Пеппа, если посмотреть на нее не сбоку, а прямо? А вот 16-летний художник под ником KwonHanchi задумался, нарисовал и ужаснулся.
Когда мы смотрим на Свинку сбоку, мы видим два глаза и две ноздри. А это значит, что всего у свинки четыре глаза и четыре ноздри. Рисунок Пеппы в анфас, опубликованный в Twitter, быстро разошелся по соцсетям и вызвал волны ужаса.
В комментариях к картинке родители пугаются от вида свинки и пишут, что это существо будет сниться им в кошмарах. Более стойкие пользователи Интернета пишут, что смеялись над этим полчаса. В общем, Свинка Пеппа снова в центре скандала. До этого ее и в Австралии запрещали, и врачи на нее жаловались, и мемом она становилась. В общем, не дает Пеппа людям покоя.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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