Родители в ужасе от анфаса Свинки Пеппы

Вы когда-нибудь задумывались о том, как должна выглядеть Свинка Пеппа, если посмотреть на нее не сбоку, а прямо? А вот 16-летний художник под ником KwonHanchi задумался, нарисовал и ужаснулся.

Когда мы смотрим на Свинку сбоку, мы видим два глаза и две ноздри. А это значит, что всего у свинки четыре глаза и четыре ноздри. Рисунок Пеппы в анфас, опубликованный в Twitter, быстро разошелся по соцсетям и вызвал волны ужаса.

В комментариях к картинке родители пугаются от вида свинки и пишут, что это существо будет сниться им в кошмарах. Более стойкие пользователи Интернета пишут, что смеялись над этим полчаса. В общем, Свинка Пеппа снова в центре скандала. До этого ее и в Австралии запрещали, и врачи на нее жаловались, и мемом она становилась. В общем, не дает Пеппа людям покоя.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: А еще нас ждет новый мультфильм от создателей «Свинки Пеппы»