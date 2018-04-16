Участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи совершили экскурсию по трем городам России

Клуб социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс», базирующийся в Марьиной Роще, на минувшей неделе организовал экскурсию по трем городам России Муром , Нижний Новгород и Дивеево. Мероприятие прошло в рамках проекта «Клуб развития социального туризма для людей с инвалидностью „Окно в мир“.

— Участники посетили три русских города и узнали историю их становления и развития, побывали в художественных и промышленных музеях этих городов и осмотрели их достопримечательности, — сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина

Отмечается, что поездка прошла при поддержке общественной организации инвалидов-опорников „Люди в колясках“. (то)