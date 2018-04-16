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Мобильный пункт вакцинации животных развернется на Коровинском шоссе
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Мобильный пункт вакцинации животных развернется на Коровинском шоссе 

Управа района Дмитровский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На Коровинском шоссе откроется мобильный пункт вакцинации домашних питомцев от бешенства. Все желающие смогут привить своих собак и кошек 21 и 22 апреля с 10.00 до 14.00. Об этом сообщил представитель Станции по борьбе с болезнями животных САО.
— Вакцинация от бешенства необходима даже тем животным, которые не выходят на улицу, — рассказал представитель учреждения. — Это необходимо, чтобы поддерживать иммунитет животных и защищать их от инфекционных заболеваний.
Отметим, что необходимость вакцинации домашних животных прописана в Кодексе об административных правонарушениях Москвы.
Привить своих любимцев можно будет по адресу Коровинское шоссе, д. 22. (мю)
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