Мобильный пункт вакцинации животных развернется на Коровинском шоссе

На Коровинском шоссе откроется мобильный пункт вакцинации домашних питомцев от бешенства. Все желающие смогут привить своих собак и кошек 21 и 22 апреля с 10.00 до 14.00. Об этом сообщил представитель Станции по борьбе с болезнями животных САО.

— Вакцинация от бешенства необходима даже тем животным, которые не выходят на улицу, — рассказал представитель учреждения. — Это необходимо, чтобы поддерживать иммунитет животных и защищать их от инфекционных заболеваний.

Отметим, что необходимость вакцинации домашних животных прописана в Кодексе об административных правонарушениях Москвы

Привить своих любимцев можно будет по адресу Коровинское шоссе, д. 22. (мю)