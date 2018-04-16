Ещё
«МегаФон» представил проекты на форуме «Инновации. Технологии. Производство»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«МегаФон» представил проекты на форуме «Инновации. Технологии. Производство» 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
В первый день работы V Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» «МегаФон» представил участникам со всего мира разработки оператора в области IoT и NB-IoT, которые уже активно применяются в России.
В этом году в форуме принимают участие более тысячи делегатов из десяти стран. Как правило, основное внимание сфокусировано на проблемах развития инновационных технологий машиностроения, но в этот раз ключевой темой стало развитие цифровой экономики знаний. У гостей есть возможность не только обсудить главные тренды и механизмы работы цифровой экономики, но и познакомиться с разработками в области передовых производственных технологий.
«МегаФон» активно участвует в цифровизации российской экономики и реализует комплексные цифровые решения. Перспективные проекты создаются на базе интернета вещей, который становится новым этапом развития информационных технологий и М2М, открывает широкие возможности для сбора, хранения, обработки и анализа данных, удаленного контроля многочисленных устройств и систем.
Так, директор Ярославского регионального отделения «МегаФона» Сергей Обичкин рассказал участникам секции «Индустриальный интернет» о цифровых решениях, которым уже дан старт, а также поделился планами на будущее: «Интернет вещей становится новым фактором роста многих отраслей. Пилотные проекты по внедрению современных технологий IoT уже запущены в нескольких регионах России, в том числе „Цифровой регион“ в Удмуртии, Псковской и Новгородской областях, „Безопасный город“ в Сочи, „умные“ счетчики в Татарстане, „умные“ дорожные знаки в Челябинске, Мы надеемся, что скоро реализация подобных проектов станет возможной и в Ярославском регионе».
Уже сегодня «МегаФон» способен с нуля развернуть экосистему интернета вещей на предприятиях любого размера и сферы деятельности, будь то логистика, энергетика, транспорт, недвижимость или производство. Оператор обеспечивает клиентов как «коробочными решениями», например, «М2М-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка», которые могут использоваться в любой отрасли, так и сервисами, ориентированными на потребности конкретного заказчика, в том числе «умными счетчиками» для ЖКХ и системами мониторинга подстанций.
Подробнее об услугах «МегаФона» узнайте на сайте megafon.ru.
Бизнес
АиФ: последние новости
Потреблять электроэнергию просто так – дорого! Ярославна стала новой солисткой группы ВИА ГРА В Ярославле пропала 16-летняя Анна Туманова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии246
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки519
Ответ США признали губительным для россиян123
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение