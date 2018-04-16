«МегаФон» представил проекты на форуме «Инновации. Технологии. Производство»

В первый день работы V Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» «МегаФон» представил участникам со всего мира разработки оператора в области IoT и NB-IoT, которые уже активно применяются в России

В этом году в форуме принимают участие более тысячи делегатов из десяти стран. Как правило, основное внимание сфокусировано на проблемах развития инновационных технологий машиностроения, но в этот раз ключевой темой стало развитие цифровой экономики знаний. У гостей есть возможность не только обсудить главные тренды и механизмы работы цифровой экономики, но и познакомиться с разработками в области передовых производственных технологий.

«МегаФон» активно участвует в цифровизации российской экономики и реализует комплексные цифровые решения. Перспективные проекты создаются на базе интернета вещей, который становится новым этапом развития информационных технологий и М2М, открывает широкие возможности для сбора, хранения, обработки и анализа данных, удаленного контроля многочисленных устройств и систем.

Так, директор Ярославского регионального отделения «МегаФона» Сергей Обичкин рассказал участникам секции «Индустриальный интернет» о цифровых решениях, которым уже дан старт, а также поделился планами на будущее: «Интернет вещей становится новым фактором роста многих отраслей. Пилотные проекты по внедрению современных технологий IoT уже запущены в нескольких регионах России, в том числе „Цифровой регион“ в Удмуртии , Псковской и Новгородской областях, „Безопасный город“ в Сочи , „умные“ счетчики в Татарстане , „умные“ дорожные знаки в Челябинске , Мы надеемся, что скоро реализация подобных проектов станет возможной и в Ярославском регионе».

Уже сегодня «МегаФон» способен с нуля развернуть экосистему интернета вещей на предприятиях любого размера и сферы деятельности, будь то логистика, энергетика, транспорт, недвижимость или производство. Оператор обеспечивает клиентов как «коробочными решениями», например, «М2М-мониторинг», «Контроль кадров» и «Контроль автопарка», которые могут использоваться в любой отрасли, так и сервисами, ориентированными на потребности конкретного заказчика, в том числе «умными счетчиками» для ЖКХ и системами мониторинга подстанций.

Подробнее об услугах «МегаФона» узнайте на сайте megafon.ru.

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