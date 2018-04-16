Большую яму в 5-м проезде Марьиной Рощи залатали коммунальщики

Коммунальные службы восстановили асфальтовое покрытие на участке 5-го проезда Марьиной Рощи. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Об устранении неисправности отчитался директор ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павел Хатунцев

«По указанному адресу выполнены работы по ямочному ремонту, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)