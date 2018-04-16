Свыше 250 тысяч жителей Дона приняли участие в общеобластном субботнике

Согласно информации из официальных источников, участниками субботника стали работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, представители власти и общественных организаций, предприниматели и просто инициативные жители региона.

В ходе мероприятия в Ростовской области расчищено более 37 квадратных километров земель. Вывезено более 6,3 тысячи тонн мусора.