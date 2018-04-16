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Свыше 250 тысяч жителей Дона приняли участие в общеобластном субботнике
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Свыше 250 тысяч жителей Дона приняли участие в общеобластном субботнике 

АиФ Ростов 54 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, участниками субботника стали работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, представители власти и общественных организаций, предприниматели и просто инициативные жители региона.
В ходе мероприятия в Ростовской области расчищено более 37 квадратных километров земель. Вывезено более 6,3 тысячи тонн мусора.
Напомним, в этом году на Дону общеобластной субботник совмещен с весенним Днем древонасаждений, в рамках которого в регионе высажено 74,7 тыс. деревьев и 31,8 тыс. кустарников. Благоустроено более 10 тысяч кв. м газонов и более 24 тысяч цветников.
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