Работники Дома культуры «Первомайское» приняли участие в субботнике

Фото: ДК «Первомайское»

Работники Дома культуры «Первомайское» 14 апреля приняли участие в общегородском субботнике.

— Сотрудники ДК во главе с его директором Светланой Сазоновой привели в порядок прилегающую к учреждению территорию. Вооружившись перчатками, метлами и мешками, представители организации избавились от мусора и прошлогодней листвы, — рассказала заместитель директора ДК «Первомайское» Светлана Горовая.

Она добавила, что участники акции получили удовольствие от рабочего процесса, зарядились положительными эмоциями и сделали полезное дело. Сотрудники учреждения пойдут и на следующий общегородской субботник, который состоится 21 апреля.