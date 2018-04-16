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Работники Дома культуры «Первомайское» приняли участие в субботнике
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Работники Дома культуры «Первомайское» приняли участие в субботнике 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК «Первомайское»
Работники Дома культуры «Первомайское» 14 апреля приняли участие в общегородском субботнике.
— Сотрудники ДК во главе с его директором Светланой Сазоновой привели в порядок прилегающую к учреждению территорию. Вооружившись перчатками, метлами и мешками, представители организации избавились от мусора и прошлогодней листвы, — рассказала заместитель директора ДК «Первомайское» Светлана Горовая.
Она добавила, что участники акции получили удовольствие от рабочего процесса, зарядились положительными эмоциями и сделали полезное дело. Сотрудники учреждения пойдут и на следующий общегородской субботник, который состоится 21 апреля.
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