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«Швабе» расскажет о комплексных решениях в медицине
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«Швабе» расскажет о комплексных решениях в медицине 

Ростех 59 минут назад
Фото: Ростех
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует возможности в области переоснащения медицинских учреждений и мобильной медицины в рамках деловой программы IX Форума регионов России: здравоохранение, который пройдет в Москве 17 апреля. На экспозиции холдинг покажет передовые разработки для кардиологии и диагностики.
На протяжении многих лет форум является эффективной экспертной площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития здравоохранения в регионах нашей страны. На мероприятии представитель «Швабе» расскажет о комплексных решениях холдинга, направленных на повышение качества и доступности медицинских услуг в России.
«На форуме мы поделимся опытом в сфере изготовления «под ключ» быстровозводимых и мобильных модульных медицинских комплексов различного назначения, которые при необходимости можно в кратчайшие сроки переместить в любую точку страны. Благодаря современным технологиям на строительство одного такого объекта с нуля потребуется не более девяти месяцев. Врачебное сообщество России сможет также оценить возможности лизинговой программы холдинга в области комплексного или частичного переоснащения медицинских учреждений», ‒ сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В рамках выставочной экспозиции «Здравоохранение: инновации, проекты, решения» холдинг продемонстрирует передовые разработки для кардиологии и диагностики. Участники форума смогут познакомиться с автоматическим наружным дефибриллятором АНД А15 и комплексом для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр — МТ», пройти диагностику на аппаратно-программном комплексе, оценивающем функциональное и эмоциональное состояние, опробовать терапевтические возможности аппарата для коррекции артериального давления АВР-051.
Форум регионов России проводится при организационной поддержке Совета Федерации России, а также при участии Государственной думы и Министерства здравоохранения России. В 2018 году в мероприятии примут участие свыше 400 представителей государственных и коммерческих профильных организаций из более чем 50 регионов страны.
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