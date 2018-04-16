«Швабе» расскажет о комплексных решениях в медицине

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрирует возможности в области переоснащения медицинских учреждений и мобильной медицины в рамках деловой программы IX Форума регионов России : здравоохранение, который пройдет в Москве 17 апреля. На экспозиции холдинг покажет передовые разработки для кардиологии и диагностики.

На протяжении многих лет форум является эффективной экспертной площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития здравоохранения в регионах нашей страны. На мероприятии представитель «Швабе» расскажет о комплексных решениях холдинга, направленных на повышение качества и доступности медицинских услуг в России.

«На форуме мы поделимся опытом в сфере изготовления «под ключ» быстровозводимых и мобильных модульных медицинских комплексов различного назначения, которые при необходимости можно в кратчайшие сроки переместить в любую точку страны. Благодаря современным технологиям на строительство одного такого объекта с нуля потребуется не более девяти месяцев. Врачебное сообщество России сможет также оценить возможности лизинговой программы холдинга в области комплексного или частичного переоснащения медицинских учреждений», ‒ сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

В рамках выставочной экспозиции «Здравоохранение: инновации, проекты, решения» холдинг продемонстрирует передовые разработки для кардиологии и диагностики. Участники форума смогут познакомиться с автоматическим наружным дефибриллятором АНД А15 и комплексом для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр — МТ», пройти диагностику на аппаратно-программном комплексе, оценивающем функциональное и эмоциональное состояние, опробовать терапевтические возможности аппарата для коррекции артериального давления АВР-051.