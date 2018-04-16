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Подростки района Южнопортовый попадут на «Книжную орбиту»
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Подростки района Южнопортовый попадут на «Книжную орбиту» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 40 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Подросткам района Южнопортовый сегодня расскажут о «Непостижимом космосе» в библиотеке № 121.
— В рамках данного мероприятия в библиотеке пройдет «Книжная орбита», приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики, с участием специалиста Музея космонавтики Сергея Герасютина, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Юных любителей космоса в возрасте от 12 лет ждут по адресу: улица Трофимова, дом 15. Начало — в 14.00.
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