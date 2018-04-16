Салютный дивизион ЗВО готовится к военному параду в День Победы на Красной площади в Москве

9 мая его исторические орудия будут традиционно размещены на Кремлёвской набережной столицы между Благовещенской и Второй Безымянной башнями фронтом на Москву-реку.

Сегодня отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа начал готовиться к военному параду, который пройдёт в Москве в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчёты восемнадцати 76-мм пушек ЗИС-3 образца 1942 года выполнили ритуал проведения артиллерийского салюта при исполнении гимна Российской Федерации . Всего артиллеристы совершили 11 холостых залпов.

В День Победы исторические орудия дивизиона традиционно будут размещены на Кремлёвской набережной столицы между Благовещенской и Второй Безымянной башнями фронтом на реку Москва.