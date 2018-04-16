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Салютный дивизион ЗВО готовится к военному параду в День Победы на Красной площади в Москве
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Салютный дивизион ЗВО готовится к военному параду в День Победы на Красной площади в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая его исторические орудия будут традиционно размещены на Кремлёвской набережной столицы между Благовещенской и Второй Безымянной башнями фронтом на Москву-реку.
Сегодня отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа начал готовиться к военному параду, который пройдёт в Москве в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Расчёты восемнадцати 76-мм пушек ЗИС-3 образца 1942 года выполнили ритуал проведения артиллерийского салюта при исполнении гимна Российской Федерации. Всего артиллеристы совершили 11 холостых залпов.
В День Победы исторические орудия дивизиона традиционно будут размещены на Кремлёвской набережной столицы между Благовещенской и Второй Безымянной башнями фронтом на реку Москва.
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