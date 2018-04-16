Свыше 70 жителей Рязановского поучаствовали в «Тотальном диктанте» 

Фото: Молодежная палата поселения Рязановское
Свыше 70 жителей поселения 14 апреля поучаствовали в акции «Тотальный диктант», которая прошла в поселке Знамя Октября поселения Рязановское.
— Самому маленькому гостю мероприятия было шесть лет. Знание русского языка проверили 76 местных жителей, — прокомментировала представитель администрации Елена Зайцева.
Акция «Тотальный диктант» прошла на образовательной площадке «Родники» Школы №2083.
Организатором мероприятия стала Молодежная палата поселения Рязановское. Активисты подготовили необходимые информационные брошюры. Текст диктанта прочитала представитель объединения Ирина Семенова.