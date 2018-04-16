Свыше 70 жителей Рязановского поучаствовали в «Тотальном диктанте»

Фото: Молодежная палата поселения Рязановское

Свыше 70 жителей поселения 14 апреля поучаствовали в акции «Тотальный диктант», которая прошла в поселке Знамя Октября поселения Рязановское.

— Самому маленькому гостю мероприятия было шесть лет. Знание русского языка проверили 76 местных жителей, — прокомментировала представитель администрации Елена Зайцева

Акция «Тотальный диктант» прошла на образовательной площадке «Родники» Школы №2083.